Sebastian Vettel wurde beim Qualifying in China Dritter.

Sebastian Vettel wurde beim Qualifying in China Dritter. Bild © picture-alliance/dpa

Sebastian Vettel hat die Pole Position für das 1000. Rennen der Formel 1 klar verpasst. Beim Qualifying in China schaffte es der Heppenheimer nur auf den dritten Rang. WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas fuhr im Mercedes die schnellste Runde.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) steht beim 1000. Formel-1-Rennen der Geschichte auf der Pole Position. Der WM-Spitzenreiter drehte im Qualifying zum Großen Preis von China am Samstag die schnellste Runde und verwies Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) im anderen Silberpfeil auf den zweiten Startplatz.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) geht von Rang drei in das dritte Saisonrennen am Sonntag (8.10 Uhr MESZ), sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) wurde Vierter. Die Roten waren damit überraschend nur zweite Kraft auf der vermeintlichen Ferrari-Strecke in Shanghai.

"Gute Chance vorbeizukommen"

"Ein bisschen mehr hätte ich noch rausholen können, aber Mercedes war heute zu weit weg", sagte Vettel: "Sie sind schnell in den Kurven, wir holen sehr viel auf der Geraden. Wenn wir nah genug rankommen, haben wir eine gute Chance vorbeizukommen."

Bottas freute sich über die siebte Pole seiner Karriere und die erste der Saison. "Das ist für mich bislang ein richtig gutes Wochenende, ich fühle mich sehr wohl auf der Strecke", sagte der Finne. Auch Hamilton bescheinigte seinem Teamrivalen einen "herausragenden" Auftritt. Bottas (44 Punkte) führt das WM-Klassement mit einem Zähler Vorsprung auf den Engländer an. Leclerc (26) und Vettel (22) liegen nur auf den Plätzen vier und fünf.

Sendung: hr3, 13.04.2019, 9.30 Uhr