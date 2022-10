Vettel Neunter in Quali

Formel 1 Vettel Neunter in Quali

Sebastian Vettel hat bei der Quali zum Großen Preis in Japan den neunten Platz geholt.

Auf seiner Abschiedstournee vor dem Rücktritt im November war der Heppenheimer ausgelassen: "Vielen Dank, Suzuka. Diese Strecke ist so viel besser als die anderen", funkte der viermalige Weltmeister aus Hessen an sein Team und die Fans. Der Kurs in Suzuka ist Vettels liebster Stopp im Rennkalender.