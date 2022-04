Sebastian Vettel präsentiert sich in Imola in guter Form.

Der Heppenheimer Sebastian Vettel ist nach Corona-Pause und verpatztem Rennen in Australien in der Saison angekommen und fährt beim Großen Preis der Emilia-Romagna in die Top Ten. Der Sieg geht an Red Bull.

Vettel holt Punkte bei Sieg von Verstappen

Sebastian Vettel hat am Sonntag beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola die ersten WM-Punkte in dieser Formel-1-Saison geholt. Der Heppenheimer, der die ersten beiden Rennen wegen einer Corona-Infektion verpasst und in Australien ein Desaster inklusive Crash erlebt hatte, präsentierte sich beim Heimspiel von Ferrari in guter Form. Vettel fuhr in seinem Aston Martin als Achter über die Ziellinie und sammelte damit vier Zähler.

Verstappen gewinnt, Leclerc bleibt Erster

Der Sieg ging derweil an Weltmeister Max Verstappen. Hinter dem 24-jährigen Niederländer sorgte der Mexikaner Sergio Perez für einen Red-Bull-Doppelsieg, Dritter wurde Lando Norris im McLaren. Ferrari-Star Charles Leclerc der in der WM-Wertung mit nun 86 Punkten vorne bleibt, fiel nach einem selbst verschuldeten Dreher auf Platz sechs zurück.

"Es ist natürlich super, so etwas zu erreichen, als Team haben wir alles richtig gemacht", sagte Verstappen: "Dieser Doppelsieg für das Team ist sehr verdient, der Start war sehr wichtig." In der WM-Wertung ist Verstappen mit 59 Punkten nun Zweiter hinter Leclerc.

Debakel für Hamilton

Ein Debakel erlebte Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton. Der Mercedes-Star musste nicht nur mitansehen, wie sein Landsmann und Teamkollege George Russell Vierter wurde und er selbst nur auf Platz 13 landete - Hamilton wurde zudem von Verstappen überrundet. Mick Schumacher im Haas verpasste nach einem Fehler in der ersten Runde die Chance auf die erhofften ersten WM-Punkte und landete auf Platz 17.