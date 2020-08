Sebastian Vettel rätselt. Was läuft falsch in dieser Saison? Was stimmt nicht mit seinem Ferrari? Antworten benötigt der Formel-1-Pilot aus Heppenheim am besten schon bis Sonntag.

Nach seinem Debakelstart in diese Formel-1-Saison macht sich bei Sebastian Vettel Ratlosigkeit breit. "Es geht ja nicht, dass alles über Nacht rückwärts läuft", meinte der viermalige Weltmeister nach dem ersten von zwei Grand Prix auf dem Silverstone Circuit in England. "Irgendwas muss sein."

Der 32-Jährige fühlt sich nach eigenen Angaben in seinem Ferrari "überhaupt nicht wohl". Nach vier Rennen hat Vettel nur zehn Zähler auf seinem Konto und liegt damit nur auf Rang 13 der Fahrerwertung.

Vettels Formel-1-Zukunft weiter offen

Man müsse nun ein "bisschen aufarbeiten und hoffen", dass es wieder "besser wird", kommentierte Vettel. Der Heppenheimer muss Ferrari am Ende dieser Saison verlassen. Seine Formel-1-Zukunft ist weiter offen.

Mit dem Grand Prix am Sonntag (15.10 Uhr) feiert die Formel 1 in Silverstone 70. Jubiläum: Auf dem ehemaligen Flugplatz im Nordwesten von London fuhr die Königsklasse des Motorsports am 13. Mai 1950 ihren allerersten WM-Lauf.