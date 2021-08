Formel 1 in Ungarn Vettel überzeugt in Ungarn mit Rang zwei und Haltung

Sebastian Vettel hat am Sonntag beim Großen Preis von Ungarn Rang zwei erreicht. Der Heppenheimer profitierte dabei von einem frühen Massencrash. Bereits vor dem Rennen setzte er ein politisches Statement.

Vettel überzeugt in Ungarn doppelt

Formel-1-Profi Sebastian Vettel hat es zum zweiten Mal in dieser Saison aufs Podium eines Grand Prix geschafft. Der Heppenheimer im Aston Martin wurde beim Rennen in Ungarn hinter Überraschungssieger Esteban Ocon im Alpine-Renault Zweiter. Auf Rang drei landete Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.

Das Rennen wurde geprägt von einem Massencrash in der ersten Kurve. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas hatte die Kollision verursacht und sich danach bei den Konkurrenten entschuldige: "Ich hätte früher bremsen sollen, es war mein Fehler." Der Finne hatte sich auf regennasser Strecke verbremst, den McLaren von Lando Norris getroffen und damit ein echtes Formel-1-Domino ausgelöst.

Nach dem Crash glich die erste Kurve einem Trümmerfeld. Bild © Imago Images

Vorne entkam Hamilton dem skurril anmutenden Unfallgeschehen noch, dahinter krachte Norris in den Wagen von Max Verstappen, Bottas rutschte auch noch in den Red Bull von Sergio Perez, etwas weiter dahinter kollidierte Lance Stroll im Aston Martin mit dem Ferrari von Charles Leclerc. Kurve eins auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs bei Budapest glich einem Trümmerfeld - abgestellte Rennwagen und deprimierte Piloten.

Verstappen kämpft sich auf Rang zehn

Bottas, Perez, Leclerc und Stroll konnten nicht mehr weitermachen. Das Safety-Car musste raus, das Rennen wurde unterbrochen und vor allem die Red-Bull-Mechaniker versuchten, teilweise sogar mit Klebeband die erheblichen Schäden am Wagen von Verstappen zu reparieren. Eine Viertelstunde hatten sie Zeit, dann ging es wieder in die Formationsrunde und in die Startaufstellung entsprechend der Reihenfolge der Unterbrechung. Verstappen kämpfte das gesamte Rennen über mit dem geflickten Wagen, schleppte sich auf Rang zehn ins Ziel, verlor die WM-Führung aber wieder an Hamilton.

Weil sich der britische Seriensieger aber mit den Reifen verspekulierte, konnte er trotz furioser Aufholjagd nicht mehr ganz ans Spitzenduo Ocon - Vettel rankommen. Der Heppenheimer hätte vorne fast noch den ersten Sieg im Aston Martin gefeiert, schaffte es aber nicht am jungen Franzosen vorbei. "Ich habe es die ganze Zeit versucht, versucht, versucht. Tut mir leid, Jungs", funkte Vettel an die Box, ehe er den Wagen auf der Auslaufrunde abstellte.

Vettel dürfte trotzdem mit seinem Rennen zufrieden sein, bei dem er auch politisch noch einmal ein Statement gegen die eingeschränkten Rechte von Homosexuellen in Ungarn setzte. Der Heppenheimer trug ein T-Shirt in Regenbogenfarben mit der Aufschrift "SAME LOVE" sowie einen Helm mit Regenbogenfarben.