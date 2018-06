Hochkarätiges Feld zur Premiere: Beim ersten City-Biathlon jagen im September Superstars wie Martin Fourcade durch die Wiesbadener Innenstadt.

Martin Fourcade, Johannes Thingnes Bö, Arnd Peiffer oder Erik Lesser: Es ist ein beeindruckendes Starterfeld, das die Veranstalter zur Premiere des City Biathlons nach Wiesbaden locken. Tausende Zuschauer werden zu der Veranstaltung am 1. September erwartet.

Insgesamt acht Stars laufen auf einem 1,8 Kilometer langen Rundkurs auf Skirollern. Die Strecke führt durch die Innenstadt und den Kurpark. Für Schwierigkeiten dürfte vor allem die Steigung an der Parkstraße sorgen. Der Kurs muss im Männer-Finale insgesamt sechs Mal absolviert werden. Geschossen wird fünf Mal und zwar auf einem 50-Meter Schießstand am "Bowling Green", wie die Veranstalter bei einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilten.

Auch prominentes Frauenfeld erwartet

"Auch wenn dieses Konzept im ersten Moment etwas visionär anmutet, der City-Biathlon wird in diesem Jahr sicherlich ein sportlicher Höhepunkt sein", erklärte Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD). Er freue sich schon, die ganzen Spitzenathleten in der Landeshauptstadt zu begrüßen.

Neben dem mit Stars gespickten Männerfeld soll es auch einen prominenten Frauen-Wettbewerb geben. Wegen der noch anhaltenden Gespräche mit möglichen Starterinnen konnte das Teilnehmerfeld hier am Dienstag aber noch nicht genannt werden. Auch bei den Frauen soll es ein Qualifikationsrennen geben, im Finale wird die Runde dann fünf Mal absolviert, vier Schießeinheiten inklusive.

Zweite Auflage bereits geplant

Auch wenn der City-Biathlon der erste solche Event in Wiesbaden ist, neu sind diese Veranstaltungen nicht. Zwischen 2005 und 2014 wurde das Rennen in Püttlingen im Saarland ausgetragen. Wegen eines fehlenden Hauptsponsors gab es die Veranstaltung dort in den vergangenen Jahren aber nicht mehr. In Wiesbaden soll es auf jeden Fall nicht nur bei einem City-Biathlon bleiben: "Dass es im nächsten Jahr eine zweite Auflage gibt, steht jetzt schon fest", erklärte der Vorsitzendes des Sportausschusses, Rainer Pfeifer (CDU).