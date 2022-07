Trotz der dritten Niederlage der Saison sind die Playoffs für die Footballer der Frankfurt Galaxy weiterhin in Reichweite. Trainer Thomas Kösling läutet die Crunchtime ein – und bangt um einen weiteren Schlüsselspieler.

Der Aufwärtstrend der Frankfurt Galaxy in der European League of Football (ELF) ist vorerst gestoppt. Nach zwei Siegen in Folge verlor der Titelverteidiger bei den Raiders Tirol am Sonntag bereits das dritte Saisonspiel und musste die Österreicher zudem in der Tabelle der Central Conference an sich vorbeiziehen lassen.

"Das war der Knackpunkt"

Head Coach Thomas Kösling war in seiner Analyse der knappen 17:23-Pleite hin- und hergerissen. "Die Niederlage tut zwar weh, aber sie ist zu akzeptieren, weil es ein gutes Spiel war und man auch Innsbruck Respekt zollen muss", sagte er im Gespräch mit dem hr-Sport. Dass man in Tirol mit sechs Punkten Unterschied verliert, könne passieren. Über eine Schlüsselszene in der ersten Halbzeit ärgerte sich der Trainer aber dennoch.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff kassierten die Hessen eine Strafe, weil sie einen Mann zu viel auf dem Feld hatten. Die Folge: Innsbruck bekam ein neues erstes Down geschenkt und erzielte kurz darauf noch einen Touchdown. Statt mit 7:7 ging es für die Galaxy mit einem 7:14-Rückstand in die Pause. "Das war schon der Knackpunkt", so Kösling, der zwar weiter an das Erreichen der Playoffs glaubt, aber auch weiß, dass sein Team dafür solche Geschenke nicht mehr verteilen darf: "Es gibt keinen Raum mehr für Fehler"

Playoff-Chancen stehen weiter gut

In die Post Season kommen nur die drei Conference-Sieger sowie der beste Zweitplatzierte aller Gruppen. Weil in der Frankfurter Conference die Vienna Vikings auch nach fünf Spielen noch eine Weiße Weste haben, bleibt den Hessen wohl nur der zweite Platz als Option.

Das Gute aus Sicht der Frankfurter: Mit zwei Siegen und drei Niederlagen stehen sie im Rennen um den "letzten" Playoff-Platz gar nicht so schlecht da. Innsbruck ist mit einer 3:2-Bilanz in Schlagweite und auch in den anderen Divisionen balgen sich viele 3:2- und 2:3-Teams um Platz zwei. Die schlechte Nachricht für die Galaxy: Mit Verteidiger Joshua Poznanski gibt es erneut einen Ausfall zu beklagen.

Poznanski droht Saison-Aus

Der Defensive Back hat sich in Innsbruck am Knöchel verletzt. "Im besten Fall ist es eine schwere Bänderdehnung, aber wahrscheinlich ist etwas gerissen", so Köslings erste Einschätzung. Im schlimmsten Fall ist die Saison für Poznanski mit einer Syndesmose-Verletzung gelaufen. Er wäre nach O-Liner Lars Hampel, Runningback Gennadiy Adams und Linebacker Sebastian Gauthier bereits der vierte zentrale Spieler, der die Saison vorzeitig beenden muss.

Als Ausrede lässt Kösling die Verletztenmisere aber nicht gelten. "Wenn wir eine Spitzenmannschaft sein und um die Playoffs spielen wollen, dann haben wir Spiele zu gewinnen", lautet seine einfache Losung, um auch nach der regulären Saison noch dabei zu sein. Kommenden Sonntag (15 Uhr) ist die Galaxy bei Stuttgart Surge gefordert. Die Schwaben haben bislang noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Galaxy wird alles daran setzen, dass sich daran am Wochenende nichts ändert.