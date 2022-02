Im Sommer ist es wieder soweit: Die Frankfurt Galaxy geht in die zweite Saison in der European League of Football. Gleich zum Auftakt wartet ein attraktives Heimspiel.

Nach dem Super Bowl ist vor der European League of Football (ELF): Im Sommer geht in Europa wieder die Football-Zeit los - mit Frankfurt Galaxy. Nun wurde der Spielplan für die neue Saison vorgestellt. Und der beinhaltet für die Frankfurter direkt ein mehr als attraktives Heimspiel: Am 5. Juni geht es ab 15 Uhr gegen Rhein Fire.

Die Galaxy, die in der sogenannten Central Conference mit den Raiders Tirol, Vienna Vikings und Stuttgart Surge antreten, gehen dabei als Titelverteidiger in die zweite ELF-Saison. In der vergangenen Saison konnten die Frankfurter im Endspiel die Hamburg Sea Devils besiegen. Zu einer Wiederauflage der Partie könnte es aber erst in den Playoffs kommen.

Neue ELF-Saison: Sechs Heimspiele für Frankfurt Galaxy

Insgesamt warten auf die Frankfurter sechs Heimspiele von Anfang Juni bis Anfang September. Den gesamten Überblick erhalten Sie hier: