Zweites Duell mit Köln, zweiter deutlicher Erfolg: Die Frankfurt Galaxy hat sich am Sonntag keine Blöße gegeben und die Cologne Centurions in der EFL vom Platz gefegt.

Am Ende hieß es 46:14 bei dem ungleichen Duell zwischen zwei deutschen Teilnehmern der European League of Football. Die Galaxy hatte dabei nur in der ersten Halbzeit leichte Probleme mit dem Konkurrenten aus Köln. Nach zwei Vierteln stand es 20:14 für die Hessen, die dann aber in den beiden weiteren Vierteln keine Punkte zuließen und so deutlich gewannen. Bereits das erste Duell mit den Rheinländern hatte die Galaxy klar gewonnen, damals hieß der Endstand 48:12.

In ihrer Central Conference liegen die Frankfurter weiter auf Rang drei hinter den österreichischen Vertreten Vienna Vikings und Raiders Tirol. Das nächste Spiel bestreiten die Hessen am 31. Juli bei den Panthers aus Wroclaw.