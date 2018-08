Der Frankfurt Marathon präsentiert in diesem Jahr ein Ausnahmetalent aus Äthiopien als Topfavoriten. Mit Guye Adola tritt am 28. Oktober der beste Marathondebütant aller Zeiten am Main an.

Bei seinem Marathondebüt vor einem Jahr in Berlin überraschte Guye Adola die Szene mit seinem zweiten Rang und der fantastischen Zeit von 2:03:46 Stunden. So schnell war noch nie jemand seinen ersten Marathon gelaufen. Den seit fünf Jahren unbesiegten Superstar Eliud Kipchoge (Kenia) hatte der Äthiopier dabei am Rande einer Niederlage.

Jetzt will Adola in Frankfurt den nächsten Schritt gehen und seinen ersten Sieg einfahren, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Schärfste Konkurrenten von Adola dürften sein Landsmann Kelkile Gezahegn sowie der Kenianer Martin Kosgey sein. Beide haben Frankfurt-Erfahrung und liefen hier zuletzt um den Sieg mit.

Weitere Informationen Frankfurt Marathon live im hr Der HR zeigt den Frankfurt Marathon am Sonntag, 28. Oktober, live. Ende der weiteren Informationen

Gabius und Adola als Zugpferde

Dazu kommt als deutscher Vertreter Arne Gabius, der 2015 am Main den deutschen Marathon-Rekord auf 2:08:33 Stunden verbesserte. "Mit Guye Adola an der Spitze des Feldes und dem deutschen Rekordläufer Arne Gabius können wir in diesem Jahr ganz besondere Personalien bieten. Wir freuen uns, dass Athleten dieser Klasse die schnelle Frankfurter Strecke gewählt haben für ihren Herbstmarathon", sagte Renndirektor Jo Schindler zur Starterliste.