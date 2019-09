Weltrekordler Mark Kiptoo peilt neue Bestmarke an

Der Weltrekordler Mark Kiptoo will beim Frankfurt Marathon eine neue Bestmarke aufstellen.

Der 43-jährige Kenianer will am Main seine Masters-Bestmarke angreifen. Im Vorjahr war er als Sechster ins Ziel gekommen, seine Zeit von 2:07:50 Stunden bedeutete Weltrekord in der Masters-Altersklasse über 40 Jahre.