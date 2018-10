Über 25.000 Läufer gehen am Sonntag auf die Strecke.

Der Mythos Marathon fasziniert Hobby- und Profiläufer gleichermaßen. Mit welch logistischer Meisterleistung der Frankfurt Marathon auch in diesem Jahr wieder verbunden ist und was Sie vor dem Start wissen müssen, erfahren Sie in unserem Angeberwissen.

42,195 Kilometer und mehr als 25.000 Starter – der Frankfurt Marathon ist nicht nur der älteste, sondern auch einer der größten Stadtläufe Deutschlands. Mit unserem Angeberwissen sind Sie auf und an der Strecke gut vorbereitet oder können auf der heimischen Couch mit Hintergrundwissen glänzen. Der Hessische Rundfunk überträgt den Frankfurt Marathon ab 9.55 Uhr im Livestream hier auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

100.000 Nadeln

Wagen wir den Ausflug in den Zahlen-Dschungel: 31.000 Startnummern wurden für das Laufevent am Main vergeben und gedruckt. Befestigt werden sie mit 100.000 Sicherheitsnadeln. Für die nötige Abkühlung während des Marathons sorgen 140.000 Liter Getränke und 400.000 Trinkbecher. Die Abfallentsorgung wird sich freuen.

Helfende Hände

Und die Jungs und Mädels von der Abfallentsorgung sind nicht die einzigen, die beim Frankfurt Marathon jede Menge zu tun haben. Rund um das Rennen sind 2.500 freiwillige Helfer im Einsatz. Dazu kommen für die geschundenen Körper der Läufer 60 Masseure. 250 Ärzte und Sanitäter haben die Gesundheit der Marathonis im Blick.

Gigantischer Obstsalat

So viele Läufer wollen natürlich auch verpflegt werden. Die Einkaufsliste vor dem Marathon liest sich entsprechend eindrucksvoll: 5,5 Tonnen Bananen und 1,2 Tonnen Äpfel liegen bereit. Dazu kommen noch 140.000 Liter Erfrischungsgetränke und 5.000 Liter Tee. Na dann: Guten Appetit!

Mit vollem Magen läuft sich's schlecht

Aber bloß nicht zu viel essen, liebe Teilnehmer. Denn Seitenstechen kann auf den gut 42 Kilometern sicherlich niemand gebrauchen. Für die Bekämpfung dieses Phänomens gibt es unzählige Hausmittel: Sich möglichst lang strecken, tief durchatmen und so weiter. Mancher schwört sogar darauf, einen Stein in die Hand zu nehmen und fest zu drücken. Die linke Hand wohlgemerkt. Die naheliegende, weniger spektakuläre - und leider mit Blick auf die Zeit nicht angenehmste - Lösung: Einfach langsamer laufen, bis es wieder geht.

London, New York – Frankfurt?

Eine gute Vorbereitung ist in allen Lebenslagen die halbe Miete – das weiß jeder, der schon mal mit gefährlichem Halbwissen einen Vortrag halten musste. Für den Marathon heißt das glücklicherweise aber nicht, dass Sie zuvor schon die 42 Kilometer in London, New York oder auch im Wald um die Ecke abgerissen haben müssen. Die Kurzstrecke tut es leider aber auch nicht ganz: Experten raten zu Übungsstrecken von 25 bis 30 Kilometern Länge. Ergänzend können die Grundlagen auch mit längeren Strecken auf dem Fahrrad gelegt werden.

Das müssen Sie vor dem Start beachten

Ist die Wettkampfform vorhanden, gilt praktisch nur noch eines: Anfängerfehler vermeiden! Also, packen Sie die richtigen Wettkampfschuhe ein. Zur Feier des Tages am Marathon-Tag mal ein neues Modell ausprobieren ist ein No-Go, das jeden Amateurläufer früh in die Knie zwingen könnte. Ähnliches gilt für die Wahl der richtigen Socken. Die sollten schon einmal getragen sein, ganz neue Strümpfe verursachen leichter Blasen.