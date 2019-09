Beim Frankfurt-Marathon scheint eine neue Frauen-Bestmarke möglich. Gleich zwei große Favoritinnen gehen an den Start, Lokalmatadorin Katharina Steinruck hat ein anderes Ziel.

Im vergangenen Jahr drückte die Äthiopierin Meskerem Assefa die Bestmarke auf beeindruckende 2:20:36 Stunden. Sehen die Zuschauer am 27. Oktober in der Festhalle einen neuen Streckenrekord der Frauen beim Frankfurt Marathon? Gut möglich. Denn erneut wird ein erstklassiges Elitefeld auf den schnellen Kurs am Main gehen.

Besonders zwei Athletinnen ist zuzutrauen, dass sie die 42,195 Kilometer durch Frankfurt in einer Zeit um 2:20 Stunden bewältigen können. Die Kenianerin Valary Jemeli hat eine persönliche Bestzeit von 2:20:53 Stunden vorzuweisen. Die Äthiopierin Alemu Kebede steht zwar erst bei 2:22:52 Stunden, doch hat sie unlängst in Kopenhagen mit einer herausragenden Halbmarathon-Zeit bewiesen, dass mit ihr zu rechnen sein wird.

14.000 Marathonteilnehmer werden erwartet

Dazu kommen mit der Britin Stephanie Twell, der Portugiesin Ana Dulce Felix und der hessischen Lokalmatadorin Katharina Steinruck (geb. Heinig) drei europäische Topläuferinnen. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 14.000 Marathonteilnehmern bei der 38. Ausgabe des Frankfurt Marathon.

"Wir haben auch in diesem Jahr ein schlagkräftiges Elitefeld bei den Frauen zusammengestellt, das ein hochklassiges wie spannendes Rennen verspricht", so Renndirektor Jo Schindler "Unser Ziel ist es, eines Tages eine Bestmarke von unter 2:20 Stunden aufzubieten. Wenn es in diesem Jahr schon klappt, umso besser."

Steinruck bereits zum dritten Mal dabei

Zumindest der aktuelle Streckenrekord von 2:20:36 Stunden dürfte bei adäquaten Wetterbedingungen angegriffen werden. Die Kenianerin Valary Jemeli ist bereits drei Marathons unter 2:22 Stunden gelaufen, inklusive ihrer in Berlin 2017 aufgestellten Bestzeit von 2:20:53 Stunden.

Lokalmatadorin Katharina Steinruck (geb. Heinig) von der LG Eintracht Frankfurt startet am 27. Oktober zum dritten Mal in Serie in ihrer Heimatstadt. Die 29-Jährige kehrt nach einer Fersen-OP wieder ins Marathongeschehen zurück und plant, sich mit einer Zeit unter 2:29:30 Stunden für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.