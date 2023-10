So. 29.10.23, 10:58 Uhr

Wo laufen sie denn?

Wer den Start trotz Zeitumstellung verpasst hat und noch einen Platz zum Zuschauen sucht, möchten wir unseren Beitrag zur Marathon-Strecke ans Herz legen. Ob in Schwanheim, an der Alten Oper oder in der trockenen Festhalle: Es gibt viele Hotspots, die sich zum Anfeuern anbieten.