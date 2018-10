Die Frankfurter Innenstadt ist am Sonntag fest in Läuferhand.

Die Frankfurter Innenstadt ist am Sonntag fest in Läuferhand. Bild © Imago

Der Frankfurt Marathon stellt am Sonntag nicht nur die Läufer vor besondere Herausforderungen. Denn wenn die Sportler auf die Strecke gehen, stockt der Verkehr. Und das am Tag der Landtagswahl. Ein Überblick.

Frankfurt ist am Sonntag fest in Läuferhand. Denn für die 37. Auflage des Frankfurt Marathons wird der Innenstadtbereich von 7 Uhr bis 16.45 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Auch entlang der Laufstrecke in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst und im Gallusviertel kommt der Verkehr zeitweise zum erliegen. Hier glühen nicht die Autoreifen, sondern die Schuhsohlen der rund 25.000 Läufer. Autofahrer sollten deshalb besser auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Detaillierte Verkehrsinfos Ausführliche Informationen zu den Staus und Sperren gibt es hier auf den Seiten des Verantstalters.

Denn Abhilfe schaffen auch Navigationsgeräte an diesem Sonntag nicht. Die kennen die temporären Sperrungen nämlich meist nicht. Zu erreichen sind die zentralen Punkte, wie der Hauptbahnhof, der Flughafen und die Uniklinik aber auch mit dem Auto.

Wahllokale erreichbar

Besonders wichtig in diesem Jahr - auch die Wahllokale müssen erreichbar sein. Schließlich fallen am Sonntag mit den Wahlen zum hessischen Landtag und dem Marathon in Frankfurt zwei Großereignisse zusammen. Damit die Stimmabgabe vom Laufevent nicht beeinflusst wird, hat die Stadt vorgesorgt. "Alle betroffenen Wahlberechtigten erhalten vor der Wahl ein individuelles Anschreiben, in dem neben dem Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl auch eine Karte mit der Streckenführung im jeweiligen Wohnumfeld enthalten ist", sagt der zuständige Stadtrat Jan Schneider (CDU).

Außerdem seien in dem Schreiben Stoßzeiten genannt, in denen voraussichtlich die meisten Läufer an der betreffenden Stelle vorbeikommen. "Der Zugang zu allen Wahllokalen ist jederzeit möglich", betont auch der Renndirektor des Frankfurt Marathons, Jo Schindler. "Eventuell müssen kurze Wartezeiten in Kauf genommen werden, wenn gerade das große Hauptfeld der Läufer vorbeikommt." Auch die Wahlhelfer seien extra geschult.

Auf S- und U-Bahnen umsteigen

Neben den 25.000 Athleten werden rund eine halbe Million Zuschauer an der Strecke erwartet - und die sollten für ihre Anreise S- und U-Bahnen nutzen. Die dürften zwar voll werden, Behinderungen soll es hier aber nicht geben. Es werden zudem Ersatzzüge eingesetzt.

Anders sieht das bei Straßenbahnen und Bussen aus. Auch sie müssen umgeleitet werden. Hier kommt es am Sonntag bereits ab 6.30 Uhr zu Behinderungen. Erst um 18.30 Uhr fahren sie wieder uneingeschränkt.

