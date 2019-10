So überträgt der hr den Frankfurt Marathon

In TV und Stream nichts verpassen

Das Lauf-Highlight des Jahres in Hessen steht am Sonntag an: der Frankfurt Marathon. Der hr überträgt das Rennen live im TV und gleichzeitig im Stream auf hessenschau.de.

42,195 Kilometer laufen, laufen, laufen - und das alles live im TV und im Stream. Am 27. Oktober steht wieder ganz Frankfurt im Zeichen des Marathons. Vom Weltklasse-Athleten bis zum Hobbyläufer ist an diesem Sonntag auf der Strecke rund um Main, Skyline und Festhalle alles unterwegs. Auch der Hessische Rundfunk. Denn der hr überträgt das Laufevent gleich auf mehreren Kanälen.

Im hr-fernsehen geht es um 9.55 Uhr los. Bis 14 Uhr begleiten Sie Kommentator Ralf Scholt und das Experten-Duo aus Claudia Dreher und Dieter Baumann während des Lauf-Highlights. Wer unterwegs ist oder noch mehr sehen möchte, ist auf hessenschau.de genau richtig. Dort wird der Marathon im Stream übertragen.

Seien Sie ihr eigener Regisseur im Social TV

Hier gibt es zudem die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kamera-Einstellungen zu wählen. Die Spitze des Rennens sehen? Oder doch lieber eine interessante Entscheidung woanders? Sie haben hier selbst die Wahl und können ihr eigener Regisseur sein.

Zudem können Sie im Social TV fleißig mit der Redaktion und anderen Zuschauern diskutieren, Fragen stellen oder Einschätzungen abgeben. Übrigens: Dort sehen Sie auch bis 16 Uhr die Zieleinlauf-Kamera. Schaffen Freunde oder Verwandte die angestrebte Zeit? Hier können Sie auch das live verfolgen.