Tim Pütz (l.) in Hamburg Bild © Imago Images

Frankfurter Tim Pütz siegt in Hamburg

Tim Pütz hat mit seinem Partner Michael Venus die Doppel-Konkurrenz beim Turnier in Hamburg gewonnen. Es war ein Erfolgserlebnis für den Frankfurter unmittelbar vor Olympia.

Tim Pütz: "Macht mehr Sinn, wenn ich mit Kevin spiele"

Der deutsche Olympia-Starter Tim Pütz und sein neuseeländischer Partner Michael Venus haben die Doppel-Konkurrenz beim ATP-Tennisturnier in Hamburg gewonnen. Das Duo siegte am Sonntag gegen die favorisierten Kevin Krawietz aus München und Horia Tecau aus Rumänien mit 6:3, 6:7 (3:7), 10:8.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden Pütz und Krawietz in wenigen Tagen gemeinsam als Doppel antreten. Am Montag fliegen beide nach Japan. Der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz muss auf seinen etatmäßigen Partner Andreas Mies verzichten. Der Kölner fällt wegen einer Knieoperation noch einige Zeit aus.