Die Frauen des südhessischen TSV Langstadt spielen eine Saison für die Geschichtsbücher. Im Pokal schafften sie eine Sensation. In der Bundesliga sind sie drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde noch ungeschlagen.

Im Babenhäuser Stadtteil Langstadt schweben die Tischtennisspielerinnen des kleinen TSV derzeit auf Wolke sieben. Im Pokal-Halbfinale schalteten sie sensationell den deutschen Abo-Meister TTC Berlin aus, scheiterte erst im Finale. "Das hat uns viel Selbstbewusstsein und die Erkenntnis beschert, dass wir derzeit jede Mannschaft schlagen können", sagte Langstadt-Trainer Thomas Hauke dem hr-sport.

Diese Zuversicht ist Gold wert für die kommenden Wochen. Dann will der TSV Langstadt wieder Tischtennis-Geschichte schreiben. In dieser Saison haben die Südhessinnen noch kein Spiel verloren und stehen hinter Berlin auf dem zweiten Tabellenplatz. Noch drei Liga-Spiele und die Play-Offs stehen aus. "Wir spielen die beste Saison unserer Vereinsgeschichte", freut sich Hauke.

Der unglaubliche Aufstieg des TSV Langstadt

2018 stieg das kleine Langstadt in die Bundesliga auf und landete gleich einen großen Coup. Die aktuelle Europameisterin Petrissa Solja wechselte vom Liga-Primus Berlin nach Südhessen. Das hat in der Szene für große Aufmerksamkeit gesorgt. "Der sportliche Aufschwung hängt ganz klar mit Petrissa zusammen", sagt Manager Manfred Kämmerer. Der Verein wuchs fortan auf allen Ebenen. Mittlerweile hat die Tischtennis-Abteilung einen Saison-Etat von knapp 100.000 Euro.

"Petrissa Solja ist unsere Leaderin und eine echte Lebensversicherung an der Platte", sagt Trainer Hauke. Ein Meisterschaftsspiel beginnt stets mit einem Doppel. Solja hat zusammen mit Chantal Mantz bis auf eine Partie bislang immer gewonnen. So soll es weitergehen. Am 6. März steht das nächste Liga-Spiel gegen Weinheim an. Danach folgt das Wochenende der Wahrheit.

Das Play-Off-Halbfinale zum Greifen nahe

Am 19. und 20. März spielt der TSV Langstadt gegen die beiden anderen Top-Teams der Liga. Zunächst beim Tabellen-Dritten TSV Schwabhausen, am Tag darauf gegen Tabellenführer Berlin. Hauke: "Wir wollen in den letzten Spielen nochmal alles raushauen, um dann ins Play-Off-Halbfinale einzuziehen."

Langstadt spielt eine sportlich sehr starke Saison, hatte in Sachen Corona bislang aber auch außerordentliches Glück. Das Team blieb von Corona-Fällen verschont. "Fast alle anderen Bundesliga-Teams waren von Corona betroffen. Viele Spiele im Januar und Februar wurden dadurch kampflos entschieden." Eine Topspielerin wie Solja könnte Langstadt nicht ersetzen.

Topspielerin Solja trainiert bei Männer-Bundesligisten

Die Situation in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen unterscheidet sich grundlegend von der im Fußball oder Handball. Ein regelmäßiges gemeinsames Training gibt es nicht. Nimmt man den TSV Langstadt, trainieren mit Mantz und Franziska Schreiner zwei Spielerinnen während der Woche im deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf.

Europameisterin Solja übt währenddessen mit den Männern des Bundesligisten ASV Grünwettersbach südlich von Karlsruhe, die vierte Spielerin, Tanja Krämer, trainiert individuell mit wechselnden Sparringspartnern. Alle sehen sich immer erst am Ende der Woche in Langstadt zum gemeinsamen Abschluss-Training wieder. Dann gehts zu den Spielen.

Europapokal? Nein danke!

Und noch etwas ist komplett anders: Am Europapokal möchte praktische niemand teilnehmen. Zwischen den Liga-Spielen gehen auch die Spielerinnen des TSV Langstadt auf Reisen. Dann stehen lukrative Turniere wie jetzt im Oman oder im März in Singapur an. Zeit für den Europapokal während der Wochen bleibt da nicht.

Manager Kämmerer: "Wir müssten praktisch eine zweite Mannschaft mit neuen Spielerinnen melden. Zudem müssten wir im Europapokal in unserer Halle einen neuen Belag verlegen. Das lohnt sich für uns weder finanziell noch sportlich." So wird der Verein auch für die kommenden Saison den Europapokal sausen lassen.

Der Traum vom Liga-Finale mit vielen Zuschauern

Der TSV Langstadt beim Liga-Finale gegen Berlin vor 320 Fans? Bild © Imago Images

In den kommenden Wochen entscheidet sich, wie erfolgreich die bislang erfolgreichste Saison des TSV Langstadt wirklich wird. "Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele, da wird richtig die Post abgehen", sagt Trainer Hauke. In den vergangenen Monaten durften wegen der Corona-Auflagen lediglich 100 Zuschauer kommen. Zum letzten Saisonspiel gegen Tabellenführer Berlin könnte das ganz anders werden.

"Wir sind mit der Stadt Babenhausen im Gespräch und sind zuversichtlich, dass wir gegen Berlin viele Fan begrüßen dürfen", sagt Manager Kämmerer. Bis zu 320 Zuschauerinnen und Zuschauer passen rein in die Marktwaldhalle. Vielleicht schaffen die Südhessinnen gegen Berlin ja die nächste große Überraschung. Und vielleicht erfüllen sie sich dann ja auch noch ihren großen Traum: Das Finale der Play-Offs. Da war der TSV Langstadt auch noch nie.