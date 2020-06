Die 61-fache Nationalspielerin Finja Schaake verlässt nach elf Saisons den Frauenbasketball-Bundesligisten BC Marburg.

Für den BC stand die gebürtige Marburgerin in 277 Bundesliga-Spielen auf dem Parkett. Für welchen Verein Schaake künftig spielen wird, ist noch nicht bekannt. In einem anderen Bundesland will sie künftig Beruf und Sport besser miteinander verbinden.