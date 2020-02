Frauenvolleyball-Bundesligist VC Wiesbaden hat die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Der VCW verlor am Samstag bei den Ladies in Black Aachen mit 0:3 (23:25, 19:25, 22:25). In der Tabelle rangiert Wiesbaden damit weiter auf dem neunten Platz. Am kommenden Samstag (19 Uhr) steht das nächste Heimspiel gegen Suhl an.