Frauenvolleyball

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden müssen ihr Spiel gegen Stuttgart am Mittwoch (20 Uhr) gewinnen, um in der Playoff-Serie eine dritte Partie zu erzwingen.

Im ersten Viertelfinal-Spiel unterlagen die Wiesbaderinnen am vergangenen Sonntag deutlich mit 0:3.

"Die Zeit ist knapp, aber wir wollen unser Spiel noch weiter an Stuttgart ausrichten", sagte VCW-Trainer Dirk Groß. "Wir wollen wie immer Vollgas geben, denn wir wollen dieses dritte Playoff-Spiel erzwingen." Das mögliche Entscheidungsspiel würde voraussichtlich am 6. April in Stuttgart stattfinden.