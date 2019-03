VCW startet mit Niederlage in Playoffs

Frauenvolleyball-Bundesligist VC Wiesbaden steht im Playoff-Viertelfinale nach nur einem Spiel unter Zugzwang.

Die Landeshauptstädterinnen verloren am Sonntag die erste von drei möglichen Partien gegen Stuttgart mit 0:3 (18:25, 17:25, 17:25). Das zweite Spiel findet am Mittwoch (20 Uhr) in Wiesbaden statt.