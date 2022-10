Joel Keussen von den Huskies (hier gegen Krefeld) war am Freitag erfolgreich.

Joel Keussen von den Huskies (hier gegen Krefeld) war am Freitag erfolgreich. Bild © Imago Images

Freitagsspiele in der DEL2

Unterschiedliche Stimmungslage bei den hessischen Eishockeyteams in der DEL2: Während die Huskies einen Heimsieg feiern, müssen sich die "Roten Teufel" deutlich geschlagen geben. Am Sonntag steht das Derby an.

Die Kassel Huskies besiegten vor 2.678 Zuschauern die Bayreuth Tigers mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Joel Keussen erzielte im zweiten Drittel die Führung, die Bayreuth aber wenig später ausgleichen konnte. Maximilian Faber sorgte dann für das 2:1, Darren Mieszkowski und Joel Lowry erhöhten.

Die "Roten Teufel" aus Bad Nauheim unterlagen derweil in Kaufbeuren vor 2.026 Zuschauern trotz der Führung von Pascal Steck und dem Anschlusstreffer durch Tim Coffman mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Knackpunkt war der Beginn des letzten Drittels und ein Doppelschlag der Hausherren.

Kassel nun Dritter

Kassel bleibt in der Spitzengruppe, Bad Nauheim rangiert auf Platz acht. Am Sonntag wartet das hessische Derby: Bad Nauheim empfängt um 18.30 Uhr die Huskies.