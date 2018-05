Nach einer halben Ewigkeit hat Andrea Petkovic bei einem Grand-Slam-Turnier wieder die dritte Runde erreicht. Die Darmstädterin fühlte sich beim Sieg über Bethanie Mattek-Sands wie im heimischen Garten.

Rund drei Jahre lang musste "Petko" auf diesen Moment warten: So lange schon liegt ihr letzter Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers zurück. In Paris beendete die Darmstädterin am Sonntag ihre Durststrecke durch einen Sieg im Zweitrunden-Match gegen die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands. Nach 1:19 Stunden hieß es 6:0, 7:6 (7:5). Zuletzt war Petokovic bei den US Open 2015 in die dritte Runde eines Majors vorgestoßen.

Petkovic hatte gegen die vorwiegend als Doppel-Spezialistin bekannte Mattek-Sands zumindest zu Beginn klar das Geschehen kontrolliert. Die auf Platz 107 der Weltrangliste abgestürzte Darmstädterin knüpfte damit nahtlos an ihre gute Leistung aus dem Erstrundenmatch gegen die gesetzte Französin Kristina Mladenovic (7:6, 6:2) an.

"Wie bei einem Heimspiel im Garten"

"Ich war von Anfang an konzentriert, zwischendurch aber zu vorsichtig. Da hat Bethanie gut gespielt", so Petkovic, die die Partie vor vielen deutschen Fans sichtlich genossen hatte: "Das war ja wie bei einem Heimspiel in meinem Garten. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte am Ende auch ein wenig Glück, aber ich habe in meiner Karriere auch schon so viel Pech gehabt." In der dritten Runde braucht Petkovic nicht minder Glück: Denn ihre Gegnerin wird die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien sein.

