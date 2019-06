Jan Frodeno ist Ironman-Europameister. Beim Hitzerennen in Frankfurt behielt er einen kühlen Kopf und ließ der Konkurrenz um Sebastian Kienle und Lokalmatador Patrick Lange keine Chance.

Titelverteidiung perfekt - Jan Frodeno hat sich nach 2015 und 2018 am Sonntag zum dritten Mal zum Ironman-Europameister gekrönt. Er dominierte das Aufeinandertreffen der drei Weltmeister mit Sebastian Kienle und Patrick Lange von Beginn an und benötigte für die 3,84 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen insgesamt 07:56:02 Stunden.

Frodeno zog mit seinem dritten EM-Triumph mit Rekordsieger Kienle gleich. "Viel schöner kann es nicht sein - beim Ironman ist so viel Drama dabei. Ich glaube, das war eines meiner schönsten Rennen", sagte Frodeno sichtlich erschöpft im Ziel. "Am Ende war es nur noch ein wirklich, wirklich harter Kampf". Er sei natürlich happy, kurz nach dem Zieleinlauf aber "gerade so erschöpft".

Kienle Zweiter, Lange abgeschlagen

Bei Temperaturen von knapp 40 Grad machte Kienle als Zweiter den Doppelerfolg für die deutschen Triathleten perfekt. Er kam trotz einer Verletzung am Fuß nur knapp über acht Stunden - in 8:00:01 Stunden - ins Ziel. "Das ist das, was unseren Sport ausmacht - ein Haufen Hochs und Tiefs und davon hatte ich heute ein paar", sagte Kienle im Ziel. Er habe ein Rennen gegen Frodeno, sich selbst und "die Klimaerwärmung geführt". "In meinem Kopf hätte man heute Eier kochen können", so Kienle.

