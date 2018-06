Der World Cup of Darts in Frankfurt war sportlich wie stimmungstechnisch ein Höhepunkt des Pfeilesports. Wir haben das Wochenende in fünf Eindrücken zusammengefasst.

Das deutsche Team mit dem gebürtigen Idsteiner Max Hopp hat sich beim World Cup of Darts bis ins Viertelfinale gekämpft. Was das Spektakel in der Frankfurter Eissporthalle außerdem zu bieten hatte, erfahren Sie in diesen fünf Punkten.

Hopp und Schindler fühlen sich wohl

Hopp, Martin Schindler und Frankfurt – das passt. Wie schon im vergangenen Jahr ist das deutsche Team auch dieses Mal in der Eissporthalle über sich hinausgewachsen. Damals setzte sich das Duo in der ersten Runde gegen Nordirland durch, dieses Jahr in der zweiten. Doch damit nicht genug. Im Viertelfinale gegen den späteren Titelverteidiger Niederlande verlor Schindler zwar sein Duell mit dem Weltranglistenersten Michael van Gerwen mit 1:4.

Allerdings: Seine durchschnittliche Punktzahl von 110 Zählern pro Aufnahme bedeutete einen neuen deutschen Rekord. Das Frankfurter Publikum dankte es mit Ovationen und einer ebenfalls rekordverdächtigen Stimmung. Eine gute Grundlage für die Team-WM 2019. Die Stadt Frankfurt zumindest hat den Event auf ihrer Internetseite vorsorglich schon einmal angelegt, fix ist der Termin nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung aber noch nicht.

Frankfurt hat einen künftigen Weltstar gesehen

Kommt es auch 2019 zum Pfeil-Spektakel am Main, dürfte nicht verwundern, wenn dann auch Dimitri Van den Bergh wieder mit dabei ist. Der Belgier, der sich zusammen mit Kim Huybrechts bis ins Halbfinale gekämpft hat, gilt mit 23 Jahren als eines der größten Talente dieser Sportart. Sein Markenzeichen: kleine Tanzeinlagen vor den Spielen, mit denen er sich zu seiner Einlaufmusik ("Happy" von Pharrell Williams) in die Herzen der Fans tänzelt. Nach dem Viertelfinal-Sieg gegen England zeigte Huybrechts immer wieder auf Van den Bergh, als wollte er dem Publikum sagen: Dieser Junge hat das Spiel quasi im Alleingang gewonnen – und man wird noch einiges von ihm sehen.

Ribéry ist allgegenwärtig (und Hradecky auch)

Fans, die in Fußballtrikots durch die Halle laufen, sind vom Veranstalter der Professional Darts Corporation (PDC) nicht gerne gesehen. Komplett verbannen lässt sich die populärste Sportart der Welt aber auch aus der Darts-Branche nicht. Sei es durch Fangesänge, oder durch eine leichte Persiflage viral gegangener Internetvideos. Das seit Franck Ribéry berühmte und nach dem Pokalsieg von Ex-Frankfurt-Torhüter Lukas Hradecky aufgegriffene "Juuubeeeel" hallte an allen vier Veranstaltungstagen gleich mehrfach durch die Eissporthalle. Genauso wie diverse Eintracht-Fangesänge, aber das kann man dem Frankfurter Publikum nach dem Triumph im DFB-Pokal in diesem Jahr wohl nur schwer verübeln.

Die Fans verehren ihre Lieblinge

Dafür ist der Darts-Sport an sich eine zu freundschaftliche Angelegenheit. Wenige bis keine giftige Konkurrenz vor dem Board, volksfestähnliche Party unter den Zuschauern. Zwei Eigenschaften, die miteinander sehr gut funktionieren und Turniere wie den World Cup of Darts so besonders machen. Ohnehin sympathisieren Darts-Fans meist nicht nur mit einem einzelnen Spieler, sondern durchaus mit mehreren – entsprechend hoch ist die Dichte an Publikumslieblingen, denen auch in Frankfurt wieder zugejubelt wurde. Ob nun dem Österreicher Mensur Suljović, der 64 Jahre alten Legende Paul Lim aus Singapur oder dem Schotten Peter Wright: Die Liste der Stars ist lang.

Van Gerwen (und die Niederlande) absehbar nur schwer zu schlagen

Ganz oben stand allerdings auch dieses Mal wieder das gleiche Duo wie im Jahr 2017: Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld. Die Niederländer verteidigten ihren Titel, man muss es so sagen, mehr als souverän. Völlig egal, ob im schnellsten Erstrunden-Match gegen Gibraltar (5:0), im Halbfinale gegen Belgien oder im Endspiel gegen das topgesetzte Schottland: Der Turniersieg der beiden war zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr. Zu gut war in den meisten Spielen van Gerwens Scoring, zu groß van Barnevelds jahrelange Erfahrung. Auch die Niederlande würden 2019 vermutlich gerne nach Frankfurt zurückkommen.