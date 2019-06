Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat für die kommende Saison in der 2. Bundesliga den nächsten Neuzugang verpflichtet.

Stürmer Phillip Tietz kommt vom SC Paderborn. Beim SVWW unterzeichnete der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Tietz war in der vergangenen Spielzeit an Carl-Zeiss Jena ausgeliehen und erzielte dabei elf Tore. Tietz habe in Jena eine gute Saison gespielt, betonte Sportdirektor Christian Hock. "Er soll seine Leistung hier weiter ausbauen und so Druck auf die etablierten Stürmer machen." Der Angreifer selbst sprach von einer "großen Herausforderung".