Nach der jüngsten Niederlage in der European League of Football herrscht Krisenstimmung bei der Frankfurt Galaxy. Headcoach Thomas Kösling kann sich diese Schwächephase nicht erklären und muss sein Team nun aus der Teufelsspirale herausholen. Nur wie?

Audiobeitrag Audio Kösling: "Es kann alles passieren" Audio Thomas Kösling war trotz des 46:0-Heimsiegs nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Fassungslosigkeit stand Galaxy-Headcoach Thomas Kösling am Samstagabend ins Gesicht geschrieben. Sein Team hatte am Bornheimer Hang überraschend mit 28:35 gegen die Cologne Centurions verloren. Es war in der laufenden Saison in der European League of Football (ELF) bereits die vierte Niederlage im sechsten Spiel.

"Das ist im Moment das größte Loch, in dem ich bisher als Spieler und Coach war", fasste Kösling die Situation auf der anschließenden Pressekonferenz zusammen. Nach der inakzeptablen Leistung in Madrid folgte eine weitere vor heimischem Publikum, aus dem vereinzelt Pfiffe zu hören waren.

Neuer Quarterback, alte Probleme Frankfurt Galaxy nach Niederlage gegen Schlusslicht Köln am Boden Frankfurt Galaxy hatte in den Krisenmodus geschaltet und nach verpatztem Saisonstart ihren wichtigsten Spieler ausgetauscht. Bei der Premiere des neuen Quarterbacks verbesserte sich aber wenig, das Saisonziel rückt so langsam außer Reichweite. Zum Artikel

"Im Training passieren diese verrückten Dinge nicht"

"Wir spielen grundsätzlich schlechten Football. Wir kreieren Turnover, wir machen zu viele Fehler - das sind Dinge, die ich nicht kenne", sagte deshalb auch Kösling sichtlich angefressen. Warum, das kann er sich auch nicht genau erklären. "Im Training passieren diese verrückten Dinge nicht."

Es war die erste Niederlage gegen Köln überhaupt in der ELF. Die konnte auch Neu-Shareholder Sebastian Rode nicht verhindern, der erst für den (ebenfalls verlorenen) Münzwurf vor dem Spiel zuständig war und dann von der Tribüne aus die Daumen drückte. Vergebens. Die Hessen sind in der Tabelle der Western Conference auf den vorletzten Platz gerutscht.

Ex-Eintracht-Kapitän Sebastian Rode steigt bei Frankfurt Galaxy ein Im Sommer beendete Sebastian Rode seine Fußballerkarriere als Kapitän von Eintracht Frankfurt, nun wechselt Rode die Sportart und wird Gesellschafter und Markenbotschafter bei den Footballern der Frankfurt Galaxy. Zum Artikel

Auch die Defensive wackelt

Es ist aber nicht nur die viel gescholtene Offensive, die mit ihren ständigen Ballverlusten für die Misere verantwortlich zeichnet. Auch die Defensive präsentiert sich derzeit löchrig wie ein Schweizer Käse – vor allem gegen den Lauf. Vier der fünf Kölner Touchdowns wurden erlaufen, 241 Yards legten die Rheinländer mit dem Ball in der Hand zurück. Mehr als mit ihrem Passspiel.

Auf der Linebacker-Position hakt es gewaltig. Louis Achaintre fehlte auch gegen Köln verletzt, den Abgang von Club-Legende Sebastian Silva Gomez, der seine Karriere beendet hat, konnte das Team ohnehin nie kompensieren.

Hinzu kommen in der letzten Verteidigungsreihe der angeschlagene Niko Lester und Defensiv-Kapitän Joshua Poznanski, der sich die Mittelhand gebrochen hat und bis auf Weiteres nicht zur Verfügung steht. Ergänze noch ein paar verpasste Tackles und Unstimmigkeiten und fertig ist eine Abwehr, die durchschnittlich 27,5 Punkte zulässt.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

"Nicht der Anspruch von Frankfurt Galaxy"

Die Galaxy befindet sich in einem Abwärtsstrudel. Die große Frage ist, wie sie sich vor dem Ertrinken retten kann. Kösling setzt weiter auf einen Impuls von Neu-Quarterback Matthew McKay. Der hatte gegen Köln zwar auch zwei Mal den Ball hergeschenkt (Interception und Fumble) und muss noch an der Feinabstimmung mit seinen Passempfängern feilen, aber "er hat eine gewisse charakterliche Leichtigkeit und er weiß genau, was er auf dem Feld machen muss", ist der Cheftrainer überzeugt. Dafür, dass er noch nicht einmal eine Woche in Deutschland sei, habe der 24-Jährige seine Sache sehr gut gemacht.

Dass es womöglich noch zu weiteren personellen Änderungen kommt, möchte Kösling nicht ausschließen. "Es kann alles passieren, weil es nicht der Anspruch von Frankfurt Galaxy ist, 2:4 zu stehen", stellt er klar. Der Trainer selbst steht nach hr-sport-Informationen derzeit allerdings nicht zur Debatte.

Kommenden Sonntag (16.25 Uhr) wird wohl trotzdem die fünfte Saison-Niederlage hinzukommen. Dann spielen die Hessen bei Angstgegner Rhein Fire. Für die Galaxy wird es vorrangig darum gehen, ihr Gesicht zu wahren.