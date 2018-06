Patrick Lange hat sich beim Ironman 70.3 Kraichgau am Sonntag den zweiten Platz gesichert. Der Nordhesse musste sich im Duell der Ironman-Weltmeister nur Jan Frodeno geschlagen geben, der einen souveränen Sieg feierte.

Einen Monat vor der Heim-EM in Frankfurt am 8. Juli hat Patrick Lange beim Ironman 70.3 im Kraichgau das Duell der Hawaii-Sieger der vergangenen Jahre mit Jan Frodeno verloren. Nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen verwies Frodeno den Nordhessen am Sonntag auf den zweiten Platz. Mit einer Zeit von 3:49:05 Stunden war Frodeno nicht zu schlagen und sechseinhalb Minuten schneller als der Hawaii-Titelträger von 2017.

Weitere Informationen Mehr im hr-fernsehen Einen Beitrag über den Ironman 70.3 Kraichgau sehen Sie am Sonntag ab 19.30 Uhr in der hessenschau. Ende der weiteren Informationen

Dritter wurde der Australier Nick Kastelein vor Andreas Böcherer. Frodeno bestimmte vom Start in Ubstadt-Weiher bis zum Ziel in Bad Schönborn das Tempo bei seinem zweiten 70.3-Sieg in diesem Jahr. Frodeno zeigte bei seinem Rennen keine Schwächen, kam als Führender aus dem Wasser und setzte sich auf der Radstrecke von seinen Verfolgern ab. Lange wechselte als Fünfter mit fünf Minuten Rückstand auf Frodeno auf die Laufstrecke.

Angert in Slowakei stark

Dort konnte er Plätze gut machen, den Rückstand auf Frodeno aber nicht verringern, der auf dem ersten Drittel einen Kilometer-Schnitt von weniger als 3:15 Minuten lief. Gut einen Monat vor der EM in Frankfurt machte Frodeno unmissverständlich klar, dass er die Verhältnisse aus seiner Sicht wieder gerade rücken will. 2017 hatte er auf Hawaii nach schweren Rückenproblemen keine Chance auf den Sieg gehabt und das Rennen unter Qualen beendet, Lange siegte damals souverän.

In der Slowakei schaffte es zeitgleich ein weiterer Hesse aufs Podium. Florian Angert aus Gießen wurde bei der Challenge Samorin Dritter hinter Sieger Lionel Sanders und dem Zweitplatzierten Sebastian Kienle.

Sämmler wird Zweite

Bei den Frauen sicherte sich die Darmstädterin Daniela Sämmler im Kraichgau den zweiten Rang. Mit einer Zeit von 4:20:50 Stunden war nur Laura Philipp schneller, die auf der Halbdistanz bereits ihren dritten Sieg in Serie in diesem Jahr feierte. Sämmler kam nach 4:31:16 Stunden ins Ziel, Dritte wurde die Niederländerin Yvonne van Vlerken (4:43:58) .