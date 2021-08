Gesa Krause hat bei den Olympischen Spielen in Tokio über die 3.000 Meter Hindernis die ersehnte Medaille verpasst. So erging es auch Springreiter Daniel Deußer.

Gesa Krause aus Ehringshausen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille über 3.000 m Hindernis und damit ein verspätetes Geburtstagsgeschenk verpasst. Die seit Dienstag 29-Jährige kam im Finale in 9:14,00 Minuten auf den fünften Platz und blieb damit wie 2012 in London (Siebte) und 2016 in Rio (Sechste) ohne Edelmetall.

Gold sicherte sich Peruth Chemutai aus Uganda (9:01,45) vor der US-Amerikanerin Courtney Frerichs (9:04,79) aus den USA. Bronze gewann Hyvin Kiyeng (Kenia/9:05,39). Die zweimalige Europameisterin Krause hatte bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 jeweils Bronze geholt und damit ihre größten Erfolge gefeiert. 2024 peilt Krause ihre vierte und wohl letzte Olympia-Teilnahme in Paris an.

Springreiter Deußer verpasst Podest, Schäfer stark

Auch bei Springreiter Daniel Deußer hat es nicht für Edelmetall gereicht. Der Springreiter aus Wiesbaden leistete sich mit Killer Queen in der ersten Runde Fehler und kassierte mit seiner Stute acht Strafpunkte. Eine weitere Medaillenchance für die deutschen Springreiter gibt es im Mannschaftswettbewerb am Freitag (12 Uhr) und Samstag (12 Uhr).

Im Siebenkampf kann die Frankfurterin Carolin Schäfer hingegen mit einer Medaille liebäugeln. Die Vizeweltmeisterin von 2017 liegt nach vier Disziplinen mit 3.801 Punkten auf Platz sieben, Rang drei ist für die 29-Jährige im Bereich des Möglichen - zumal die mitfavorisierte Katarina Johnson-Thompson (Großbritannien) ausgeschieden ist.

"Ich bin rundum zufrieden und gehe mit einem großen Lächeln aus dem Tag", sagte Schäfer, die in diesem Jahr wegen gesundheitlicher Probleme bisher keinen Siebenkampf bestritten hatte und von einer Impfreaktion ausgebremst worden war, in der Sportschau. Vanessa Grimm aus Königstein rangiert auf Platz 18 (3649).