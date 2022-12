Die German Football League (GFL) hat am Sonntag den Spielplan für die Saison 2023 veröffentlicht.

Die Marburg Mercenaries empfangen zum Auftakt am 20./21. Mai Dresden. Die reguläre Saison endet am 9./10. September. Die Playoffs beginnen zwei Wochen später. Der German Bowl findet am 14. Oktober in Frankfurt statt.