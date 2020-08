Europameisterin Gesa Felicitas Krause hat ihr Abo auf den deutschen Meistertitel über 3000 m Hindernis im Glutofen von Braunschweig völlig überraschend verloren.

Videobeitrag Video zum Video Deutsche Meisterschaften: Krause gibt auf [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Die WM-Dritte musste bei den ersten Geistermeisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig nach rund 6:30 Minuten völlig entkräftet aufgeben.

"Das ist für mich gerade schwer in Worte zu fassen", sagte Krause und sprach von einer "großen Enttäuschung". Topfavoritin Krause war für ihren ersten Start in diesem Jahr direkt aus einem Höhentrainingslager in der Schweiz nach Braunschweig gereist. Den Titel sicherte sich schließlich Elena Burkard (Calw) in 9:50,31 Minuten.

"Es lief von Anfang an nicht"

"Es lief von Anfang an nicht", berichtete Krause, der offenbar die Hitze von deutlich über 30 Grad zu schaffen machte: "Ich hatte schwere Beine." Irgendwie sei "alles zusammengekommen. Unschön, so einen Tag hat man nicht gerne", sagte Krause, die betonte, sich nicht verletzt zu haben.

Lange Zeit war wegen der Corona-Pandemie nicht klar, ob die Mittel- und Langstrecken wegen geltender Hygienemaßnahmen in das Programm der Titelkämpfe aufgenommen werden können. Krause hatte geschockt reagiert und sich wortstark dafür eingesetzt. Nach einer neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen wurden die längeren Strecken schließlich wieder ins Programm aufgenommen.