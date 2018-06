Gelingt Sebastian Vettel ausgerechnet in Kanada ein Comeback?

Montreal-Experte Lewis Hamilton muss in Kanada auf ein geplantes Motoren-Upgrade verzichten, seine Favoritenstellung wackelt. Es könnte die große Chance für Sebastian Vettel sein.

Auf der Jagd nach seinem Rekord-Sieg in Montreal wirkt Lewis Hamilton mit einem Mal gar nicht mehr so zuversichtlich. Ausgerechnet beim Großen Preis von Kanada muss der Weltmeister auf ein fest eingeplantes Motoren-Upgrade in seinem Mercedes verzichten - im Dauerduell mit Ferrari-Star Sebastian Vettel ein Nachteil.

"Das ist auf jeden Fall unglücklich", sagte Hamilton nach der Ankunft in Montreal. Der sehr schnelle Circuit Gilles Villeneuve sei eben "eine Powerstrecke, und der neue Motor hätte uns hier geholfen."

Motor-Update fällt kurzfristig aus

Am Mittwoch erst war bekannt geworden, dass die Silberpfeile wegen eines "Qualitätsproblems" in Kanada doch noch nicht auf die Weiterentwicklung setzen können. Und der Mercedes-Antrieb ist längst nicht mehr so überlegen, dass ein solcher Verlust nicht wehtut. Ferrari sei sowieso schnell auf den Geraden, "und wenn sie jetzt noch einen neuen Motor einbauen, dann könnte es schwierig werden“.

Mercedes beraubt sich damit eventuell eines großen Vorteils. Denn eigentlich kommt die Charakteristik des Circuit Gilles Villeneuve den Silberpfeilen entgegen, der Hochgeschwindigkeits-Kurs bietet lange Geraden und harte Bremszonen. Gegen einen Ferrari-Antrieb der zweiten 2018er-Generation dürfte es mit einer alten Powerunit aber deutlich schwieriger werden.

Vettel gibt sich gelassen

Vettel war am Donnerstag bemüht, dem Thema wenig Aufmerksamkeit zu schenken. "Ich weiß nicht, wie groß deren Schritt gewesen wäre, das ist aber auch irrelevant", sagte der 30-Jährige: "Wir haben hier alles dabei, und wir werden es spätestens am Samstag offenlegen. Ich denke es wird eng. Und ich hoffe, Ferrari steht vorne."

Bei Mercedes wird es nun wohl mehr als ohnehin auf den Fahrer Hamilton ankommen, denn der ist ein ausgewiesener Montreal-Experte. In der Provinz Quebec hat er schon sechsmal gewonnen, zuletzt dreimal in Serie, auf keinem anderen Kurs war er so erfolgreich. Mit einem weiteren Sieg würde Hamilton den Streckenrekord von Michael Schumacher erreichen.

Hamiltons Rückschlag auf der Lieblingsstrecke?

"Jeder Fahrer hat Strecken, die besser und schlechter zu ihm passen", sagt der Brite, "und ich war immer aggressiv auf den Randsteinen und nah an den Begrenzungen. Deshalb liegt mir dieser Kurs einfach, ich fühle ihn."

Hamilton führt das Klassement an, 14 Punkte trennen ihn von Vettel. Noch zu Beginn dieser Woche wirkte es sehr wahrscheinlich, dass dieser Abstand in Montreal anwachsen wird. Doch nun haben sich die Vorzeichen geändert. Und die seit zwei Monaten sieglose Scuderia will die Angriffsfläche nutzen, die Mercedes unerwartet bietet.

