Er ist jung, er läuft frech, er ist frei im Kopf: Kevin Kranz hat sich am Wochenende überraschend zum deutschen 100-Meter-König gekrönt. Sein EM-Ticket sollte der Frankfurter damit in der Tasche haben – ganz zum Leidwesen seines Trainers.

Als Kevin Kranz am Wochenende bei der Leichtathletik-DM in Nürnberg deutscher Meister wurde, erlitt sein Trainer einen Trommelfell-Riss: Der Erste Vorsitzende des Sprintteams Wetzlar hatte dem nebenstehenden Trainer David Corell oben auf der Tribüne einen etwas zu euphorischen Klapps aufs Ohr gegeben. Während der Wetzlarer Sprint-Trainer also sein taubes Ohr behandeln ging, freute sich sein Schützling unten auf der Bahn über einen gelungenen Überraschungs-Coup.

"Ich dachte: Jetzt müssen doch die anderen vorbei kommen"

Mit 19 Jahren hatte er so eben mal im 100-Meter-Finale den Serienmeister der vergangenen fünf Jahre verdrängt. Julian Reus stand sichtlich erschüttert neben Kranz, der nicht so recht zu wissen schien, ob er neben dem entthronten Sprintstar lächeln durfte. "Ich habe auf keinen Fall mit Gold gerechnet", erzählte er hinterher. "Ich habe beim Laufen irgendwann gedacht, jetzt müssen doch die anderen kommen, aber es kam keiner mehr von hinten. Gold ist echt eine mega Überraschung!"

Und Gold sollte zugleich auch die Teilnahme an der Europameisterschaft im August in Berlin bedeuten. Sechs deutsche Sprinter waren im Vorfeld die EM-Norm gelaufen. Die Ansage des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) vor den Meisterschaften in Nürnberg lautete: Platz eins bis drei werden mit zur EM genommen. "Wenn ich jetzt Erster bin, bin ich hoffentlich dabei. Ich würde gerne in Berlin starten", hofft Kranz.

Die Leichtathletik schon abgeschrieben

Berlin - das wäre sein erster internationaler Einzelstart. Dabei hatte der in Frankfurt lebende Sprinter vor zwei Jahren die Leichtathletik eigentlich abgeschrieben. Immer wieder hatten ihn Verletzungen geplagt, die Motivation ging verloren. Dass er nicht ganz aufhörte, ist seinem heutigen Trainer zu verdanken. David Corell holte das versteckte Talent Anfang vergangenen Jahres ins Sprintteam Wetzlar und baute ihn behutsam und sehr individuell auf.

Schon im selben Jahr zeigte sich der erste Erfolg mit Bronze bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. 2018 ist dann zum Jahr des Kevin Kranz geworden: Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Erwachsenen lief er bereits auf Platz fünf - jetzt draußen also der Titel.

Geheimrezept Blocktraining

Seine persönliche Bestzeit verbesserte der Polizeikommissar-Anwärter in den letzten zwei Jahren dabei von 10,99 Sekunden auf 10,24 Sekunden. In den Sprintsphären sind das Welten. Das Geheimrezept? "Blocktraining", sagt Trainer Corell. "Wir setzen in verschiedenen Blöcken in der Vorbereitung unterschiedliche Schwerpunkte. So kann man sich besser auf einzelne Dinge konzentrieren."

Der junge Wetzlarer Coach hat darin seine Bachelorarbeit geschrieben und bei seinem nur um wenige Jahre jüngerer Athlet scheint das Konzept voll anzuschlagen. "Er ist viel athletischer geworden und sieht jetzt auch wie ein Sprinter aus", so Corell.

Sein Vorteil: Er bleibt locker

Am Mittwoch wird der DLV bekanntgeben, wer mit nach Berlin darf. Sollte der Name Kevin Kranz auf dem Papier stehen, weiß sein Trainer, dass der junge Sprinter auch im internationalen Vergleich eine Eigenschaft hat, die ihn besonders stark macht: "Er wirkt nach Außen immer, als ob ihm alles egal wäre. Im Training ist er dagegen sehr diszipliniert. Aber diese Eigenschaft hilft ihm, bei Wettkämpfen unheimlich locker zu bleiben."

Dem jungen Sprint-Ass ist also einiges zuzutrauen. Trainer Corell sollte bei den Europameisterschaften in Berlin deshalb vorsichtshalber weit weg von seinem ersten Vorsitzenden stehen.