Pütz gewinnt Doppel-Turnier in München

Davis-Cup-Spieler Tim Pütz hat den zweiten ATP-Titel seiner Karriere gewonnen.

Der Frankfurter gewann an der Seite des Dänen Frederik Nielsen in der Doppel-Konkurrenz beim Tennis-Turnier in München. Das Duo siegte gegen Marcelo Demoliner aus Brasilien und Divij Sharan aus Indien mit 6:4 und 6:2.