Der VC Wiesbaden gewinnt ein spannendes, enges Duell in Münster.

Die Hessinnen setzten sich am Samstagabend in Münster final mit 3:2 (17:25, 25:21, 21:25, 26:24, 15:11). Der Wiesbadener VC belegt nach je zwei Siegen und Niederlagen den siebten Platz in der Volley-Bundesliga.