Anna Köhler ist eine der größten Überraschungen dieses Winters. Am Wochenende kann die Bob-Pilotin aus Reichelsheim sogar eine WM-Medaille gewinnen – davor muss sie aber noch viermal durch die Hölle.

Die vergangenen Tage hat Anna Köhler mehr im Bett als im Bob verbracht. Mit Kamillentee. Mit heißer Zitrone. Oder mit was auch immer man versucht, das Immunsystem wieder in die Spur zu bringen. Köhler hatte sich eine dicke Erkältung eingefangen, musste das letzte Bob-Rennen in dieser Weltcupsaison sausen lassen – und das ausgerechnet jetzt, so kurz vor dem ganz großen Höhepunkt des Winters: der Weltmeisterschaft am Samstag im kanadischen Whistler. Noch vor einem Jahr hätte die 25-Jährige wahrscheinlich zu grübeln begonnen. Im Bett. Bei Kamillentee und Zitrone. Es hätte sie verrückt gemacht, dass ihr der letzte Härtetest durch die Lappen gegangen ist – doch in diesem Winter ist alles anders.

Köhler ist gereift, hat einen Riesensprung gemacht, Routine und Selbstsicherheit gewonnen. Sie ist noch genauso detailverliebt, genauso perfektionistisch wie in der vergangenen Saison, ihrer ersten im Weltcup. Bloß, dass nun die Gewissheit dazugekommen ist, es wirklich zu können. Einmal Platz drei, dreimal Platz vier: Das macht sie auch bei der WM zu einer echten Medaillenkandidatin.

Köhlers Weg war lange nicht vorgezeichnet

Selbst habe sie sich gar keinen so großen Kopf darum gemacht, erzählt Köhler. Und das aus einem einfachen Grund: Dass ihr in dieser Saison der Durchbruch gelungen ist, "das habe ich alles noch gar nicht so ganz realisiert". Köhler lacht dabei, als könne sie es selbst kaum glauben. Im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Südkorea kam sie auf Rang 13 ins Ziel. Es war ein Lehrjahr. Der Rest funktioniere nun nach einer einfachen Gleichung: "Je häufiger man fährt, desto besser wird man." Klingt logisch.

Dabei war Köhlers Weg nicht unbedingt vorgezeichnet, lange hatte sie nämlich gar keinen Bock auf Bob. Erst ihre Schwester Marie brachte sie auf den Geschmack. Die hatte sich nämlich in ihrem Heimatort Reichelsheim als junges Mädchen bei den Ferienspielen mal zum Sommerrodeln angemeldet. Aus purer Langeweile. Der Sport packte sie, Marie begann auch im Winter zu rodeln, ganz professionell im Eiskanal. Anna schaute zu – und war irgendwann begeistert.

Die fünf Ringe als Tattoo

"Ohne sie", erzählt Köhler heute, "wäre ich nie zu Olympia gekommen". Mittlerweile erinnert sie ein Tattoo am Unterarm an den großen Moment: die fünf Ringe. "Ich wollte etwas für die Ewigkeit machen", erzählt Köhler. Und etwas, dass sie das ganze besser realisieren lässt.

Vielleicht kommt ja demnächst ein weiteres Tattoo dazu - wenn es in Kanada eine Medaille für die junge Hessin gibt. Unmöglich ist das nicht. In den nach-olympischen Wintern sind traditionell weniger Schlitten am Start, weil viele Piloten nach dem Großereignis ihre Karriere beenden. Das spielt Köhler natürlich in die Karten.

Vier, fünf Bobs kämpfen um Bronze

Aber auch sonst gibt es in der deutschen Olympiasiegerin Mariama Jamanka und der US-amerikanischen Titelverteidigerin Elana Meyers Taylor eigentlich nur zwei Pilotinnen, die in dieser Saison über den Dingen schwebten. Dahinter kämpft ein breites Feld von vielleicht vier, fünf Bobs um Bronze. Und das in einer Bahn, die es in sich hat. Schneller als in Whistler wird es nirgendwo auf der Welt. Rasant, atemberaubend, gefährlich. Ein Gefühl zwischen Himmel und Hölle. Und das in vier Durchgängen.

Zu Hause in Reichelsheim werden sie tief in der hessischen Nacht mitzittern. So, wie sie es immer tun, wenn ihre Anna durch den Eiskanal rast. Und sollte sie tatsächlich eine Medaille holen, ist sich Köhler sicher: "Dann ist hier die Hölle los." Und das nicht nur in Whistler.