Max Hopp stark wie nie, Martin Schindler denkt schon ans Finale: Das deutsche Duo will beim World Cup of Darts in Frankfurt für eine Überraschung sorgen. Doch die Konkurrenz ist groß.

Hopp oder top: Das stärkste deutsche Duo bläst bei der 8. Ausgabe des World Cup of Darts zum Angriff auf den ersten Titel. Der Idsteiner Max Hopp befindet sich nach dem ersten Turniersieg eines deutschen Darters in Bestform, sein Partner Martin Schindler (Strausberg) strotzt vor Selbstvertrauen. "Es muss vieles zusammenpassen. Wenn wir an unser Limit kommen, ist das Halbfinale, vielleicht sogar das Finale möglich", sagte Schindler.

Vor dem einzigen Teamwettbewerb der Professional Darts Corporation (PDC) ist Schindler auf Platz 57 der Weltrangliste, Hopp rangiert auf Position 40. Bei großen Turnieren zählen die beiden zu den Außenseitern, doch gemeinsam sind die Aussichten für das perfekt abgestimmte Duo so gut wie nie zuvor.

Topfavorit ist Deutschland dennoch nicht. "Im Viertelfinale würden wir wohl auf die Niederlande mit Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld treffen. Aber wir dürfen auch vorher niemanden unterschätzen", mahnte Hopp. Deutschland bestreitet sein Auftaktmatch am Freitag gegen Schweden. Gespielt wird in der Kurzdistanz best of nine Legs.

Hopp mit XXL-Selbstvertrauen nach Frankfurt

Hopp ist der erste Deutsche, der ein Profiturnier der PDC gewonnen hat. Mitte April triumphierte er bei der German Open in Saarbrücken, bezwang dabei unter anderem Weltmeister Rob Cross (England). Kein Wunder, dass der 21-Jährige auf den gemeinsamen Auftritt mit Kumpel Schindler brennt. "Wir kennen uns gut, wir mögen uns, wir spielen zurzeit beide gute Darts", sagte der "Maximiser".

Und auch die Zuschauer sind heiß auf die deutschen Darter, die Wochenend-Sessions in der Frankfurter Eissporthalle sind bereits ausverkauft. "Die Unterstützung für uns wird grandios, darauf freue ich mich riesig", schwärmte Hopp voller Vorfreude.

Deutsches Duo steigt am Freitag ein

Im vergangenen Jahr hieß das deutsche Duo erstmals Hopp/Schindler und spielte sich zumindest bis ins Viertelfinale vor. Dort scheiterte Deutschland am späteren Turniersieger Niederlande - ein Szenario, das sich wiederholen könnte. Denn auch bei der ab Donnerstag startenden Team-WM geht der Titelverteidiger und dreimalige Sieger mit dem eingespielten Duo van Gerwen und van Barneveld wieder als Topfavorit auf die Bühne.

Zudem sind die Schotten mit dem zweimaligen Weltmeister Gary Anderson und Paradiesvogel Peter Wright populär besetzt. Für England, Rekordsieger (vier Titel) der Team-WM, spielen im Jahr eins nach dem Karriereende von Legende Phil Taylor Rob Cross und Dave Chisnall gemeinsam.

Doch auch Überraschungen haben beim World Cup durchaus Tradition. 2017 scheiterten die haushoch favorisierten Schotten schon in der ersten Runde an Singapur. Eine ähnliche Schmach wollen Hopp und Schindler am Freitag tunlichst vermeiden.