Biathlon: Rang drei für Horchler und Co. in Nove Mesto

Nächster Podestplatz für Biathlon-Star Karolin Hochler aus Nordhessen: Beim Weltcup in Nove Mesto landete sie am Samstag mit der deutschen Frauen-Staffel auf Rang drei.

Das Silberquartett der deutschen Biathletinnen hat im letzten Staffelrennen der Saison den dritten Platz belegt. In der WM-Besetzung Karolin Horchler (Bad Arolsen), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag) und Denise Herrmann (Oberwiesenthal) lag das DSV-Team nach 4 Mal 6 Kilometern und einer Strafrunde 57 Sekunden hinter den siegreichen Weltmeisterinnen aus Norwegen.

"Ich musste nochmal alles rausholen, es war echt eine zähe Partie. Ich kann aber auf meine Endschnelligkeit vertrauen", sagte Herrmann, die auf der Zielgeraden noch an der Ukrainerin vorbeiging, im ZDF.

Karolin Horchler: "Brutal schwierig"

Die Norwegerinnen krönten mit ihrem Sieg eine perfekte Saison mit sechs Siegen in sechs Rennen, sie blieben am Samstag als einziges Quartett der Top 5 ohne Strafrunde und lagen im Ziel 28,7 Sekunden vor der Staffel aus Frankreich.

Exakt zwei Wochen nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Titelkämpfen in Antholz taten sich die deutschen Frauen am Schießstand schwer. Teilweise heftige Windböen in Kombination mit dem ungemütlichen Schneeregen machten das Treffen "brutal schwierig", wie Horchler erklärte. Für Preuß aber zu schwierig: Sie handelte sich die Strafrunde ein.

Wegen Coronavirus: Es drohen noch Absagen

Nach der Staffel der Männer (17 Uhr) bestreiten die Biathleten am Sonntag noch die Massenstarts (11.45/13.45). Sofern die Ausbreitung des Coronavirus zu keiner Absage führt, finden in den kommenden zwei Wochen dann in Kontiolahti und Oslo die letzten Weltcups der Saison statt.