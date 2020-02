Freistilspezialist Horst Lehr hat am Freitagabend den Einzug ins Finale der Europameisterschaft verpasst und kämpft am Samstag in Rom um Bronze.

Der Viernheimer unterlag im Halbfinale der Klasse bis 57 kg knapp mit 4:5 gegen den Russen Asamet Tuskajew und ringt nun gegen Levan Vartanov aus Spanien oder Georgi Wangelow aus Bulgarien um Platz drei.