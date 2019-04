Nick Walters trägt auch in der kommenden Saison das Trikot von Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies.

Wie der ECK am Montag mitteilte, verlängerte der Verteidiger seinen Vertrag. "Nick hat sich in seiner ersten DEL2-Saison sehr gut entwickelt. Er ist ein zuverlässiger Defensiv-Verteidiger, der ein physisches Element und harte Arbeit in unser Spiel bringt", sagte Trainer Tim Kehler.