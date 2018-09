Den Sponsoren-Schriftzug auf den Universe-Trikots wird es so in der kommenden Saison nicht mehr geben.

Bild © Imago

Rückschlag für Frankfurt Universe: Der insolvente Football-Erstligist steht zum Jahresende ohne Hauptsponsor da. Der Elektronikkonzern Samsung hat seinen Vertrag fristgerecht gekündigt.

Sportlich läuft es einwandfrei bei Erstligist Frankfurt Universe. Die Footballer haben sich am Sonntag in der Wasserschlacht von Bornheim ins Playoff-Halbfinale gekämpft. Nur einen Tag später folgte auf die gute Nachricht dann aber die Hiobsbotschaft: Der Hauptsponsor hat am Montag seinen Vertrag zum Ende des Jahres gekündigt.

"Wir bedauern außerordentlich, dass sich Samsung überraschend entschlossen hat, sein finanzielles Engagement noch in diesem Jahr zu beenden", teilte Thomas Rittmeister, Insolvenzverwalter der Frankfurt Universe Betriebs GmbH, am Dienstag schriftlich mit. Damit entstehe für die Saison 2019 eine erhebliche finanzielle Deckungslücke.

Neue Saison, neues Konzept

Nur dank der Unterstützung von Sponsoren, Fans und der Stadt konnten die Universe nach dem Insolvenzantrag überhaupt noch am Spielbetrieb teilnehmen. Falls es für die Frankfurter in der nächsten Saison weitergeht, werden sie wohl kleinere Brötchen backen müssen.

Rittmeister hat angekündigt, gemeinsam mit den Universe-Verantwortlichen ein tragfähiges Konzept für die kommende Spielzeit ausarbeiten zu wollen. "Mein Wunsch ist es, trotz der unvermeidbaren Etatkürzung auch im Jahr 2019 erstklassigen Football in Frankfurt zeigen zu können", so der Insolvenzverwalter. Andere Mannschaften hätten bewiesen, dass man auch mit weniger Mitteln im Football-Oberhaus bestehen könne.

Gläubiger-Gespräche laufen

Frankfurt Universe hatte am 29. März 2018 Insolvenz beantragt. Im Gutachten zur Eröffnung des Verfahrens hatte Rittmeister die Schulden mit 1,5 Millionen Euro angegeben. Der Betrag ergab sich aus der Buchhaltung der Footballer, wurde aber vom Insolvenzverwalter in den vergangenen Wochen überprüft. Die Gespräche mit den Gläubigern laufen. Vergangene Woche kam es zum ersten Treffen im Offenbacher Amtsgericht. "Wenn uns der Abschluss eines Insolvenzplans gelingt, könnte das Insolvenzverfahren bis zum Ende des ersten Quartals 2019 aufgehoben werden", hatte Rittmeister dem hr-sport vor knapp zwei Wochen gesagt.