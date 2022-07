Nach der Rücktrittsankündigung von Sebastian Vettel schreiben internationale Medien mit Hochachtung vom viermaligen Formel-1-Weltmeister.

Als "wichtige Figur abseits der Rennstrecke" würdigte zum Beispiel die BBC in England das Engagement des Deutschen für Menschenrechte und die Umwelt. "Ein Grosser der Formel 1 tritt ab", konstatierte der Blick in der Schweiz. Spaniens Mundo Deportivo befand: "Einer der ganz Großen verlässt uns." Der Guardian in England schrieb, dass Vettel sehr vermisst werde im Fahrerlager. "Er wird als Fahrer und als Mensch bewundert und ist bei seinen Konkurrenten durchweg beliebt."