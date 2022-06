Der längste Sport-Tag des Jahres steht an: Der hr berichtet auch 2022 live und ausführlich über den Ironman Frankfurt.

Am Sonntag (26. Juni) lockt wieder eines der beliebtesten Ironman-Rennen der Welt Profi-Triathletinnen und -Athleten, rund 3.200 Agegrouper aus 55 Nationen und zahlreiche Fans gleichermaßen an die Strecke in und um Frankfurt. In diesem Jahr feiert der Wettkampf sogar einen ganz besonderen Geburtstag: das 20. Jubiläum.

Das hr-fernsehen und hessenschau.de im Livestream übertragen das Rennen ab 6.15 Uhr. Ab 21.45 Uhr gibt es im hr-fernsehen zudem ein weiteres heimspiel! extra live, wenn beim stimmungsvollen Zieleinlauf auf dem Frankfurter Römerberg die letzten Finisher den Wettkampf beenden. Außerdem zeigen wir in dieser Sendung eine ausführliche Zusammenfassung vom Profi-Rennen und von den Geschehnissen des Tages.