Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Ironman Frankfurt 2025. An dieser Stelle begleiten wir Sie und die Athleten am Sonntag (ab etwa 6.15 Uhr) durch den längsten Tag des Jahres. Wir freuen uns schon drauf. An dieser Stelle finden Sie am Sonntag den Livestream zum Triathlon.