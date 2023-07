True hat Moench in Sichtweite

Noch elf Kilometer sind es bis zum Ziel und an der Spitze bahnt sich langsam aber sicher ein Wechsel an. Während Sarah True weiter ihr Tempo läuft, kann Skye Moench dieses nicht mehr wirklich halten. True hat ihre Landsfrau mittlerweile in Sichtweite, beide trennen nur noch noch eine halbe Minute.