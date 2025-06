Im Wasser, auf dem Rad und per Pedes: 226 Kilometer legen die Athletinnen und Athleten beim Ironman Frankfurt am Sonntag zurück. Hier dröseln wir die ganze Strecke des Triathlons für sie auf und verraten Ihnen, wo sich das Zusehen besonders lohnt.

Veröffentlicht am 25.06.25 um 07:04 Uhr

Der Marathon führt auch in diesem Jahr wieder am Main entlang.

Der Marathon führt auch in diesem Jahr wieder am Main entlang. Bild © Imago Images

Livestream Livestream am Sonntag (6.10 Uhr): Der Ironman Frankfurt 2025 Live Bild © Collage: hessenschau.de Ende des Livestreams

Die Strecke beim Ironman Frankfurt 2025 ist die altbewährte. Warum sollte man auch etwas ändern, was in den vergangenen Jahren so wundervoll geklappt hat?

Das ist die Schwimmstrecke beim Ironman Frankfurt

Los geht’s am frühen Morgen mit 3,8 Kilometer Schwimmen im malerischen Langener Waldsee, den es gleich zwei Mal zu durchqueren gilt.

Vom Strandbad geht es zunächst in einer Runde nach Westen und wieder zurück zum Startpunkt, nach einem kurzen Landgang steht dann die große Runde nach Südwesten an. Die Profis springen um 6.20 Uhr ins Wasser, die Altersklassen-Athletinnen und -Athleten zehn Minuten später.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer gilt: Vom Ufer aus hat man fabelhafte Sicht auf das Geschehen. Wer einen guten Platz ergattern möchte, sollte allerdings besonders früh aufstehen.

Bild © hessenschau.de

Das ist die Radstrecke beim Ironman Frankfurt

Zurück an Land heißt es für die Sportlerinnen und Sportler dann: ab aufs Rad. In der ersten Wechselzone stehen Drahtesel und Ausrüstung bereit.

Von Langen geht es damit über 178 Kilometer erst nach Norden, durch Frankfurt bis hoch nach Stammheim und wieder zurück in die Stadt am Main. Und das bitte zwei Mal. Der Großteil der Radstrecke gilt als schnell und einfach befahrbar. Einige Anstiege müssen die Eisenmänner und -frauen aber natürlich auch bewältigen.

Einer davon, "The Beast" im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim, gilt nicht nur als besonders fies, sondern auch als Hotspot für ein lautstarkes Publikum, das Profis und Amateure den nötigen Push beschert. Beim Kopfsteinpflaster-Anstieg in Maintal-Hochstadt (auch "The Hell" genannt) lässt sich dasselbe Schauspiel verfolgen.

Bild © hessenschau.de

Das ist die Laufstrecke beim Ironman Frankfurt

Nach 178 Kilometern werden die Räder dann am nördlichen Mainufer in der Frankfurter Innenstadt gegen die Laufschuhe getauscht. Entlang des Flusses gilt es dann in vier Runden den 42,2 Kilometer langen Marathon zu absolvieren. Steigungen warten hier nicht mehr auf Läuferinnen und Läufer, dafür aber die imposante Frankfurter Skyline-Kulisse und tausende Fans entlang der Strecke, die alle noch einmal zu Höchstleistungen antreiben.

Das große Finale ist dann der Zieleinlauf auf den Römerberg. Hier wird am Sonntag nicht nur der Europameister gekrönt, es werden bestimmt auch diverse Freudentränen vergossen. Dass die Zuschauertribünen stets schon früh bestens gefüllt sind, versteht sich von selbst.