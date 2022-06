Wenig Veränderung an der Männer-Spitze

Es ist wie so oft beim Radfahren, die großen Unterschied gibt es erst auf der Runde zurück nach Frankfurt. Wojt und Horsfall Turner liegen weiter rund 3:20 Minuten vor der großen Verfolgergruppe mit den meisten Favoriten. Bleibt das Rennen so, dann ist Patrick Nilsson der große Favorit, denn der Titelverteidiger ist ein exzellenter Läufer. Auf ihn müssen Hogenhaug und Co. eigentlich beim Radfahren Zeit gut machen, sonst ist der Däne kaum zu schlagen.