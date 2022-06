Auch Schuster ist Lokalmatador

Schuster, der neue Führende im Profi-Rennen der Männer, kommt genau wie Daniela Bleymehl bei den Frauen aus Darmstadt. Der Ironman Frankfurt ist also auch für den 34 Jahre alten Lokalmatadoren ein Heimspiel! Die Quali für die WM auf Hawaii hat er seit dem Ironman Cozumel schon in der Tasche. Und dass Schuster deshalb in Frankfurt befreit auftreten und zu einem Geheimtipp werden könnte, hatten wir von hessenschau.de bereits in unserer Vorberichterstattung gemutmaßt.