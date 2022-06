Horsfall Turner und Wojt vorne weg, Hogenhaug verliert Zeit

Das Radrennen der Männer ist in vollem Gange. So ist die Situation nach 30 Kilometern: Horsfall Turner und Wojt liegen vorne, gut zwei Minuten vor Wilkowiecki und Koolhaas. Erstaunlich: Die Führenden verlieren bisher keine Zeit auf Kristian Hogenhaug. Der Däne, auf dem Papier einer er besten Radfahrer, liegt weiter mehr als drei Minuten zurück. Bei ihm in der Gruppe sind zudem Neveu, Frommhold, Koutny, Mignon und Petersen. Nilsson hat dahinter 4:05 Minuten Rückstand auf die Spitze. bei ihm ist auch Lokalmatador Schuster.